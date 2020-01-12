تجدد المظاهرات خارج جامعة طهران وهتافات ضد النظام

المواطن - متابعة

تجددت التظاهرات الطلابية خارج جامعة طهران اليوم احتجاجًا على إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني ومقتل 176 شخصًا معظمهم من الإيرانيين.

وطالب ذوو الضحايا بإقالة المسؤول عن استهداف الطائرة فيما حمل المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات ضد نظام الملالي.

واعترف الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة زاعمًا أنه تم بطريق الخطأ بعد تلقيه إنذارًا باستهداف البلاد بصاروخ كروز الأمر الذي سبب موجة من الغضب الشعبي ضد النظام.

وشهد مساء السبت انطلاق تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران، وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.

وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، والسلطات، وطالب المحتجون، المرشد بالرحيل، وهتفوا: “النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر”، و”الموت للولي الفقيه”، و”قاتل وحكمه باطل”.

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