تحول غير متوقع يصدم الهلال قبل مواجهة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال لمواجهة فريق الأهلي بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو مدافع الهلال تعرض للإصابة أسفل عضلات البطن خلال مباراة الفيصلي أول أمس الجمعة بدور ثمن النهائي لبطولة كأس الملك، مما استدعى خروجه من المباراة لعدم قدرته على استكمالها.

وتُشير التقارير الإخبارية إلى أن جانج هيون سو سيغيب بنسبة كبيرة عن مواجهة الهلال والأهلي، مما يُحدث أزمة دفاعية للفريق الهلالي، الذي يرغب في أن تكون صفوفه مكتملة؛ وذلك من أجل الفوز على الأهلي والاقتراب شيئًا فشيئًا من نادي النصر المتصدر.

وفي حال فاز الهلال على الأهلي فسيُصبح رصيد الهلال 27 نقطة بالمركز الثاني خلف نادي النصر المتصدر بفارق نقطتين.

وكان الهلال هزم الفيصلي بركلات الجزاء الترجيحية وصعد إلى ربع نهائي كأس الملك بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 2-2.

يذكر أن جانج هيون سو ساهم بنسبة كبيرة في فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019 إضافة إلى احتلال الزعيم للمركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في قطر شهر ديسمبر الماضي.

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