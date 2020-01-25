تشكيلة مباراة الهلال والشباب

المواطن – محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، عن تشكيلة الأزرق لمواجهة نادي الشباب اليوم بالجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت تشكيلة الهلال مكونة من: “المعيوف، ياسر الشهراني، محمد جحفلي، علي البليهي، ياسر الشهراني، أمير كردي، محمد كنو، جوستافو كويلار، سيباستيان جيوفنكو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، غوميز”.

أما المدرب الإسباني لويس غارسيا، مدرب الشباب، فاختار تشكيلة مكونة من: “فاروق بن مصطفى، أحمد شراحيلي، محمد سالم، حسن معاذ، عبدالله الشامخ، ألفريد ندياي، عبدالمجيد الصليهم، كريستيان جوانكا، سيباستياو جونيور، دانيلو أسبريا، ماكيتي ديوب”.

وبدأت مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الملز” في الرياض.

ويسعى الفريق الهلالي بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث بـ مباراة الهلال والشباب؛ من أجل استعادة الصدارة من أنياب الفريق النصراوي.

وكانت آخر مباراة بين الهلال والشباب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين انتهت بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدفين، في لقاء أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض يوم 16 مايو من العام الماضي.

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