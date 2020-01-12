تشكيل الريال وأتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني بجدة

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان زين الدين زيدان ودييغو سيميوني عن تشكيلة مباراة الريال وأتلتيكو مدريد الرسمية في نهائي السوبر الإسباني بجدة التي ستنطلق، بعد قليل.

الريال وأتلتيكو مدريد:

وتُقام مباراة الريال وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات نهائي السوبر الإسباني بجدة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”

وجاء تشكيل المرينغي في مباراة الريال وأتلتيكو مدريد كالتالي؛ تيبو كورتوا، داني كارفخال، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، فيرلاند ميندي، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو ولوكا يوفيتش.

على الجانب الآخر، جاءت تشكيلة الروخي بلانكوس في مباراة الريال وأتلتيكو مدريد كالتالي؛ أوبلاك، خيمينيز، رونان لودي، فيليبي، تريبير، توماس بارتي، ساؤول، كوريا، هيريرا، جواو فيليكس وألفارو موراتا.

نهائي السوبر الإسباني:

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بجدة بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل، وتألق لاعبوه بشكل لافت.

وفي مفاجأة كبيرة صعد أتلتيكو مدريد إلى المباراة النهائية في جدة عقب تغلبه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويدخل الفريقان مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد اليوم في نهائي السوبر الإسباني بجدة بهدف تحقيق الفوز وحصد اللقب، لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

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