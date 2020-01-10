تصريح صادم لناقد هلالي قبل مباراة النصر والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

صرّح الناقد الرياضي محمد الذايدي بتصريح صادم، وذلك قبل انطلاق مباراة النصر والاتحاد اليوم الجمعة بالجولة الـ14 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث الذايدي المعروف بميوله الهلالية في قناة 24 الرياضية اليوم قائلًا: النصر سيفوز بنتيجة تاريخية على الاتحاد؛ لأن وضع النصر حاليًّا أفضل من الاتحاد، ونجوم العالمي لديهم الحماسة الكبيرة للتألق ضد الاتحاد.

وتابع الذايدي: الاتحاد فاز على النصر في إبريل الماضي بآخر مباراة جمعت بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان، ومن الممكن أن نرى النصر فائزًا على الاتحاد بسباعية، كما فعل الهلال بفوزه على نادي العدالة.

وقبل انطلاق مباراة النصر والاتحاد، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

وكانت مباراة النصر والاتحاد الأخيرة في الدوري، انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 3/ 2 يوم 13 إبريل الماضي على ملعب الملك فهد الدولي.

ويُدير مباراة النصر والاتحاد اليوم طاقم تحكيم إسباني يقوده خيسوس مانزانو حكم الساحة، ويُساعده نيفادو جونزاليس ومارتينيز نيكولاس، والحكم السعودي شكري الحنفوش، وحكم الفيديو جونزاليس فوينتيس ويُساعده إبراهيم الدخيل.

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