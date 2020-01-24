تعليق مثير بعد مباراة الاتفاق ضد النصر

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر تعليقًا مثيرًا، وذلك بعد خسارة الاتفاق ضد النصر اليوم الجمعة بالجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب ابن زنان عبر حسابه في تويتر بعد مباراة الاتفاق ضد النصر: “يابو خمسين، ما تقدر على العالميين، مستوى ونتيجة العالمي ينتصر، ألف مبروك للنصر وجماهيره وإدارته، ألف مبروك للاعبين الأبطال، وشكرًا لإدارة النصر وللداهية فيتوريا على تعديل بعض الأخطاء السابقة، والقادم أجمل بإذن الله”.

وكان ابن زنان نشر تغريدته بعد مباراة الاتفاق ضد النصر مرفقًا معها صورة النيجيري أحمد موسى مهاجم العالمي الذي تألق في لقاء الاتفاق اليوم.

وقبل مباراة الاتفاق ضد النصر، كان أحمد موسى تعرض لهجمات شرسة من قبل الجمهور النصراوي؛ وذلك بسبب إهداره للفرص وهبوط مستواه الفني خاصة في مباراة الاتحاد والنصر التي أُقيمت في الدوري السعودي يوم 10 يناير الجاري.

وقدم موسى تمريرة هدف العالمي الذي سُجل في الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد النصر عبر النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله بالدقيقة الخامسة والثلاثين، كما تألق كذلك من الناحية الدفاعية مع الفريق النصراوي.

وربما تتسبب تمريرة موسى في مباراة الاتفاق ضد النصر في الإبقاء عليه في صفوف أصفر العاصمة بعد أن تعرض لانتقادات شديدة بالفترة الأخيرة.

وقبل بدء مباراة الاتفاق ضد النصر، كان نادي الفيحاء تعادل مع فريق التعاون بنتيجة هدفين لكل فريق في مباراة شهدت تألقًا من اللاعب كارلوس فيلانويفا الذي سجل الهدف الأول للفيحاء بالدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول.

وبعد خسارة الاتفاق ضد النصر، أصبح رصيد العالمي 33 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مؤقتًا، قبل مباراة الهلال والشباب التي تُقام غدًا السبت في الدوري.

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