تعليق مثير من الفراج بعد تأهل الهلال

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي الرياضي وليد الفراج تعليقًا مثيرًا، وذلك عقب تأهل الهلال إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الاتفاق بنتيجة 2/1.

وكتب الفراج عبر حسابه في تويتر: “الاتفاق فريق أكثر من جيد، مشكلته تكمن في عدم وجود من يُترجم كل مجهود اللاعبين إلى هدف في الشباك، شكرًا لكم على روحكم وقتاليتكم في الـ120 دقيقة، وألف مبروك للهلال التأهل لنصف نهائي الكأس”.

وتابع الفراج: “يبدو أن النقاش عن التحكيم سيكون مهمًا الليلة، ننتظركم في الساعة الحادية عشرة”.

وانتهت مباراة الهلال والاتفاق في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة.

وشهد الشوط الأول من الوقت الأصلي، تقدم نادي الهلال بهدف دون رد سجله اللاعب صالح الشهري عند حلول الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

وألغى الحكم هدفًا آخر سجله صالح الشهري ليخرج الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح نادي الاتفاق في إحراز هدف التعادل في شباك الهلال، عبر اللاعب فيليب كيس من ركلة جزاء عند حلول الدقيقة الخامسة والثمانين.

وعند حلول الدقيقة السابعة والتسعين من عمر الشوط الإضافي الأول، نجح صالح الشهري في إضافة ثاني الأهداف للفريق الهلالي.

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