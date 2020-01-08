تعليق مثير من الملحم بعد تعاقد الهلال مع العليان

المواطن - محمد سمعه

علّق الناقد الرياضي عادل الملحم بشكل مثير للجدل، وذلك بعد إعلان الهلال عن تعاقده مع اللاعب مدالله العليان من صفوف التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب الملحم المعروف بميوله للنصر تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: إدارة نادي التعاون تتقدم بشكوى ضد نادي الهلال بعد التوقيع مع اللاعب مدالله العليان مستندة على بند في عقده يفرض عليه انتظار عرض التجديد حتى الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأضاف الملحم: سؤالي: ماذا لو كان النصر هو من وقع مع اللاعب؟

وفي وقت سابق، نجحت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في التعاقد مع النجم مدالله العليان بداية من الموسم الرياضي المقبل، ليبدأ نادي التعاون في تجهيز شكوى ضد الزعيم واستمرار اللاعب في صفوفه.

على الجانب الآخر، تُجهز إدارة نادي التعاون شكوى ضد الهلال بعد التعاقد مع مدالله العليان رسميًا، نظرًا لوجود بند في عقده يُجبره انتظار تجديد عقده مع سكري القصيم حتى آخر ثلاثة أشهر، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وقدم مدالله العليان صاحب الـ25 عامًا أداء مميزًا في الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك في 26 مباراة مع التعاون، وواصل تألقه هذا الموسم، ولعب 10 مواجهات من 13 لقاء خاضها التعاون في الدوري.

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