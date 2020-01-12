تغريدة تُثير الجدل بعد فوز الهلال

المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي والناقد الرياضي محمد الغامدي الجدل وذلك بعد حديثه عن كواليس فوز نادي الهلال على الوحدة أمس السبت بثلاثية لهدف في الجولة الـ14 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الغامدي تغريدة اليوم الأحد عبر حسابه في تويتر قائلًا: “الصمت الوحداوي الرسمي عن أخطاء تحكيمية ارتُكبت ونحرت فريقهم لا تخرج عن ثلاث: إما صمت الراضي، أو أن بأفواههم شيئًا ما، أو أنهم لم يشاهدوا المباراة”.

وفي السياق ذاته، أثارت ركلة جزاء الهلال التي حصل عليها أمس ضد الوحدة الشد والجذب بين خبراء التحكيم والنقاد الرياضيين.

وكانت البداية مع المستشار التحكيمي محمد فودة لبرنامج الدوري مع وليد حيث قال: ركلة الجزاء المحتسبة لنادي الهلال غير صحيحة في الدقيقة الـ28، بينما هدف الهلال الثاني غير صحيح في الدقيقة الـ69.

وعلى النقيض تمامًا، قال المستشار التحكيمي عبدالرحمن الزيد للقناة الرياضية السعودية: ركلة الجزاء المحتسبة للهلال صحيحة ومستحقة.

وعلّق الإعلامي الرياضي عبدالمحسن الجحلان برأيه عبر حسابه في تويتر قائلًا: “كل زاويا الفار أكدت صحة ضربة الجزاء والهدف الثاني علاوة على جميع المحللين ويظهر الفودة برأي مختلف .. غريب”.

أما الإعلامي عبدالرحمن الفريح فعلّق قائلًا: “مهزلة وفضيحة تحكيمية كالعادة، جالس أدور احتكاكًا باللعبة ما لقيت”.

وأضاف الفريح: “اشكروا من رفض الـVAR هذا هو سبب فوز الهلال، يستحق الشكر على الثلاث نقاط، الحكم الروماني أوفيديو ابن جلدة مدرب الهلال”.

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