تغريدتان مثيرتان بعد تعادل الهلال

أطلق الإعلاميان عبدالرحمن الفريح وعبدالله بن زنان تغريدتين أظهر من خلالهما رد الفعل، بعد تعادل نادي الهلال مع الشباب بدون أهداف اليوم السبت بالجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومنح نادي النصر لقب بطل الشتاء في الدوري.

وكانت البداية مع عبدالرحمن الفريح الذي كتب عبر حسابه في “تويتر”: “الصدارة لك عرض واجلس يا ملك، بشروني شخبار الضغط”.

أما عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق للنصر، فقال: “العالمي بطل الشتاء، مستوى ونتيجة وبدون دفع تاريخي، بطولة الشتاء معنوية فقط، والقادم أقوى ورجال النصر أقوى، وفي الموعد بإذن الله، وعاشت أيامك يا نصر”.

وقدم الليث هدية ثمينة للغاية بعد مباراة الهلال والشباب لنادي النصر، حيث منح الشباب جاره النصر لقب بطل الشتاء في الدوري، وذلك بعد أن أنهى النصر الدور الأول برصيد 33 نقطة في صدارة الدوري بفارق نقطة عن نادي الهلال الوصيف بعد تعادله ضد الليث اليوم.

وشهدت مباراة الهلال والشباب، تسديد الليث 16 مرة على مرمى المعيوف، بينما سدد نجوم الهلال 12 مرة على مرمى فاروق بن مصطفى.

تغريدة عبدالله بن زنان