تقديم تعويضات لضحايا الطائرة الأوكرانية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستوفر لعائلات عشرات الضحايا الكندين الذين لقوا مصرعهم إثر إسقاط إيران الطائرة الأوكرانية، 25 ألف دولار كتعويض.

وأضاف ترودو، 48 عامًا، إنه يتوقع من إيران تقديم تعويض إضافي لعائلات الضحايا، لكن الحكومة الكندية تقدم الأموال الأولية لتغطية نفقات الجنازة والسفر وسيتم تسليمها في الأيام المقبلة.

وبحسب موقع Washington Examiner قال ترودو : أريد أن أكون واضحا، نتوقع من إيران تعويض هذه العائلات، “لكنني قابلت الأسر، وهم لا يمكنهم الانتظار لأسابيع، فهم بحاجة إلى الدعم الآن.

وكان قد مات 82 إيرانيًا و 63 كنديًا و 11 أوكرانيًا و 10 سويديين وأربعة أفغان وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين عندما أطلق الدفاع الجوي الإيراني صاروخين مضادين للطائرات وأسقطا الطائرة الأوكرانية.

وعلى الرغم من أن البلاد قالت في البداية إن الحادث نتج عن عطل ميكانيكي، إلا أنها اعترفت لاحقًا بإسقاط الطائرة وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخص.

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران بسبب تحطم الطائرة، حيث دعا المتظاهرون المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الاستقالة بسبب أكاذيب نظامه بشأن الحادث.

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