تمارين ترفيهية للاعبي الأخضر قبل مواجهة أوزبكستان
في نصف نهائي كأس آسيا

تمارين ترفيهية للاعبي الأخضر قبل مواجهة أوزبكستان

2020/01/20
الساعة 9:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تدريبات الاخضر استعدادا لمباراة اوزبكستان
المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، مساء اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد أوزبكستان.

ويلعب الأخضر الأولمبي ضد أوزبكستان، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وأجرى الأخضر حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب “تاماسات” تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، طبّق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين الترفيهية التنافسية في محطات متعددة.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب السعودي الأولمبي، يوم غد الثلاثاء، تحضيراته لمواجهة منتخب أوزبكستان المقبلة، وسط طموحات بخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

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