تمريرة هدف مباراة النصر والاتفاق تُنقذ موسى

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب النيجيري أحمد موسى، مهاجم نادي النصر، في التألق خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والاتفاق، المقامة حاليًّا في الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم موسى تمريرة هدف العالمي الذي سُجل في الشوط الأول من مباراة النصر والاتفاق عبر النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله بالدقيقة الخامسة والثلاثين، كما تألق كذلك من الناحية الدفاعية مع الفريق النصراوي.

وربما تتسبب تمريرة موسى في مباراة النصر والاتفاق في الإبقاء عليه في صفوف أصفر العاصمة بعد أن تعرض لانتقادات شديدة بالفترة الأخيرة.

هجوم شرس ضد موسى:

وقبل إقامة مباراة النصر والاتفاق، كانت فئات عريضة من جماهير العالمي طالبت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت التخلص من أحمد موسى في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد هبوط أدائه في مباراة الاتحاد والنصر التي أُقيمت في الدوري يوم 10 يناير الجاري على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

يذكر أن مباراة النصر والاتفاق تُقام حاليًّا على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وقبل بدء مباراة النصر والاتفاق، كان نادي الفيحاء تعادل مع فريق التعاون بنتيجة هدفين لكل فريق في مباراة شهدت تألقًا من اللاعب كارلوس فيلانويفا الذي سجل الهدف الأول للفيحاء بالدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول.

صدارة مؤقتة للنصر:

وفي حال نجح العالمي في حصد النقاط الثلاث من مباراة النصر والاتفاق، فسيكون رصيده 33 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتًا وبفارق نقطتين عن نادي الهلال الذي يخوض مباراة الجولة الخامسة عشرة غدًا السبت بمواجهة فريق الشباب.

يذكر أن الفريق الاتفاقي يقدم نتائج سيئة بـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر قبل مباراة النصر والاتفاق سبع مباريات ويحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

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