خمس كروزات أو ثلاثة كجم معسل بحد أقصى

تنظيم جديد للتبغ ومشتقاته وفرض رسوم ٢٠٠ ٪؜ لكل كرز

2020/01/24
الساعة 4:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تنظيم الدخان الجديد
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

علمت ” المواطن ” من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للجمارك وجهت تعميمًا لمنافذها البرية والبحرية والجوية بتنظيم جديد للتبغ ومشتقاته.

وأوضح التعميم أنه سيسمح للمسافر بكرز واحد من التبغ أو نصف كيلو من المعسل، وفي حال وجود زيادة مع المسافر أو عبر إرساليات شخصية فيسمح له بخمسة كروزات بحد أقصى وثلاثة كيلووات من المعسل بخلاف المسموح له ويتم ترسيمها على المسافر بواقع ٢٠٠٪؜ من قيمتها، وتحول على نظام نبراس (نظام البيان الجمركي، بيان وارد تخليص مسافرين).

وبين التعميم أنه إذا زادت الكمية عن الخمسة كروزات أو ثلاثة كيلووات من المعسل فتصادر الكمية الزائدة ويُحسب له الكمية المحددة للترسيم فقط.

وأشارت المصادر إلى أنه تم العمل بالتنظيم الجديد من تاريخ ١٤٤١/٥/٢١هـ الماضي.

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