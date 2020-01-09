تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض.. المملكة صانعة السلام والاستقرار

المواطن - الرياض

يأتي تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي ليؤكد على احترام وثقة طرفيه في المملكة ويؤكد على جدية وعزم المملكة ودول التحالف لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وصناعة السلام.

سحب القوات والأسلحة

ويؤكد المراقبون أن تنفيذ المرحلة الثانية يساهم في سحب القوات العسكرية والأسلحة والثقيلة وتخفيف حدة الاحتقان والاستقطابات ويساهم في إنجاح الخطوات القادمة.

ويؤكد الاتفاق أيضًا على أن المملكة طرف رئيس في أي حلول في اليمن والمنطقة، وأدارت الخلاف منذ بدايته بحكمة وحنكة وساعدت الطرفين في وضع مصفوفة تتضمن خطوات وتوقيتات محددة للتنفيذ، كما أن التحالف يقدر لجميع الأطراف تجاوبها وتعاونها لتنفيذ الاتفاق الذي يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمنها واستقرارها.

المملكة تدعم الحل السياسي

وتأتي المرحلة الثانية من الاتفاق لتدخل حيز التنفيذ تأكيدًا على دعم المملكة للحل السياسي السلمي للملف اليمني، ويدعو هذا الاتفاق إلى التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حلول لجميع الأزمات في اليمن إذا وجدت النوايا الصادقة للحل لدى جميع الأطراف.

مشاريع بالمناطق المحررة

وكانت المملكة قد بدأت في دراسة وتنفيذ العديد من المشاريع في المناطق المحررة كما بدأت فرق العمل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دراسة الاحتياجات والبدء في تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مطار عدن وتسريع تنفيذ مستشفى عدن ومركز القلب وسيليها مشروعات وبرامج تنموية في جميع القطاعات.

كما أن تعيين محافظ ومدير لأمن عدن سيساعد في تعزيز السلطة المحلية والقدرات الأمنية وترسيخ الأمن في محافظة عدن ومنح فرصة لمشاريع التنمية والإعمار.

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