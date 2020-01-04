تهديد بقتل المسلمين على جدار مسجد في التشيك

المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة التشيكية، أن مجهولين كتبوا على واجهة مسجد في برنو، ثانية أكبر مدن جمهورية التسيك جنوب شرقي البلاد، عبارات هددوا فيها بقتل المسلمين.

وكتب الجناة باللغة التشيكية على الجدار الخارجي للمسجد عبارات: “لا تنشروا الإسلام في الجمهورية التشيكية! وإلا سنقتلكم”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الشرطة المحلية، بوهوميل مالاسيك، أن “الأمن فتح تحقيقًا منذ ظهر الجمعة في قضية إتلاف الممتلكات، وأن من قام بالعملية سيواجه في حال إدانته عقوبة الحبس عامًا كاملًا”.

بدوره، قال مدير الأوقاف الإسلامية في تشيكيا حسن الراوي: “نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، باعتباره تهديدًا مباشرًا. ليس هذا نداءً من مجهول على شبكة الإنترنت”.

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