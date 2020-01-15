توجيه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم

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في تطور جديد بقضية قتل الدكتور فادي الهاشم، زوج النجمة نانسي عجرم، لشاب سوري في منزلهما في لبنان، ادعت النيابة العامة بلبنان، أمس الأربعاء، على فادي الهاشم، تهمة “القتل العمد”، في تطور جديد في القضية بعد إطلاقه النيران على شاب سوري منذ أسبوعين.

وادعت القاضية غادة عون، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، على فادي الهاشم، بجريمة قتل المواطن السوري محمد موسى، وذلك استنادًا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدي)، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وتم إحالة الادعاء لقاضى التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وكان الطب الشرعي في سوريا أعلن أنه سيتم تشريح جثة الشاب محمد موسى بمجرد وصولها للبلاد.

وأعلن المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو أنه سيتم الطلب من القضاء السوري فحص جثة الشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قتله زوج الفنانة نانسي عجرم في منزلها وتشريح جسده في حال اقتضى الأمر فور وصوله إلى سوريا، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وبعضوية كل من رئيسي الأطباء الشرعيين في دمشق وحمص، وفقًا لموقع “سبوتنيك”.

وأثار مقتل الشاب الموسى ضجة كبيرة على وسائل الإعلام بسبب غموض الملابسات وتناقضات الجريمة؛ ما أثار الكثير من الشكوك حول وقوع جريمة منظمة، وحاليًّا القضاء اللبناني يحقق في القضية بعد أن تطوع عدد من المحامين السوريين لفتح التحقيقات من جديد.

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