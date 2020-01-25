توضيح من العدل بشأن الحبس عند عدم سداد التنفيذ

المواطن - الرياض

قالت وزارة العدل إن إصدار الحكم بالحبس التنفيذي على من عليهم مطالبات مالية وأحكام بالسداد في محاكم التنفيذ هي سلطة تقديرية للدائرة في محاكم التنفيذ.

وأوضحت العدل عبر حساب التواصل العدلي بموقع تويتر ردًا على تساؤل أحد المواطنين حول أحقيته بالمطالبة بحبس المنفذ ضده في مبلغ 20 ألف ريال بعد مرور سنتين من صدور القرار (46) ولم يتم السداد حتى الآن، عدا الحالات التي ينطبق عليها الحبس الوجوبي المشار إليها في اللائحة (2) من المادة الثالثة والثمانين من نظام التنفيذ ولائحته.

وتنص هذه المادة على أن يقوم قاضي التنفيذ استناداً إلى أحكام نظام التنفيذ بإصدار حكم بحبس الشخص المدين في حالة ثبوت امتناعه عن تسديد الدين، ويستمر حبس هذا المدين إلى أن تتم عملية تنفيذ الحكم وسداد الدين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

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