جدول ترتيب الدوري السعودي بعد لقاء الهلال والوحدة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الهلال والوحدة، اليوم السبت، بفوز الفريق الهلالي بثلاثية لهدف، في الجولة الـ14 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليصعد الهلال إلى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة.

وركز الفريق الهلالي خلال مباراة الهلال والوحدة على استغلال الفرص المتاحة له لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث، مع استغلال تعثر النصر بالأمس بعد التعادل أمام الاتحاد من أجل استرداد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وأصبح جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباراة الهلال والوحدة، حيث يتواجد الهلال أولًا ثم النصر ثانيًا برصيد 30 نقطة، وجاء الرائد في المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد الفوز على الفيصلي اليوم بهدف نظيف، بينما جاء فريق التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وذلك بعد الفوز على الفتح بالجولة الرابعة عشرة.

وبعد نهاية مباراة الهلال والوحدة، تتبقى فقط مباراة الأهلي وأبها في الجولة الرابعة عشرة، حيث تُقام بعد غد الاثنين على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ويسعى الراقي من خلال هذه المباراة إلى الفوز، وذلك من أجل الصعود إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وكانت مباراة الهلال والوحدة، أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث نجا الفريق الهلالي من فخ نادي الوحدة الذي تقدم عند حلول الدقيقة التاسعة عبر اللاعب أنسيلمو دي مورايس، ثم رد الهلال بثلاثية عبر الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفين وهدف للاعب صالح الشهري الذي مكّن الهلال من استرداد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي من أنياب نادي النصر.

وبعد فوز الأزرق في مباراة الهلال والوحدة، يطمح الفريق الهلالي للبقاء في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك من أجل الفوز باللقب الذي فقده الهلال في الموسم الماضي بفارق نقطة لصالح نادي النصر.

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