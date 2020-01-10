جستنيه مهاجمًا نجم الاتحاد: “والله حرام يكون لاعب حواري”

المواطن - محمد سمعه

وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه، المعروف بميوله الاتحادية، نقدًا عنيفًا لأحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد، وذلك بعد بداية الشوط الأول أمام النصر اليوم في الدوري السعودي.

وكتب جستنيه عبر حسابه في تويتر: “بالله كمارا هذا لاعب؟! والله حرام يكون لاعب حواري مو لاعب في الاتحاد”.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر، بقمة الجولة الـ14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسنحت فرصة للمهاجم النيجيري أحمد موسى لاعب النصر من أجل إحراز الهدف الأول بعد تمريرة مميزة من اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، لكنه أهدرها بغرابة شديدة.

وحاول نادي الاتحاد على فترات تهديد المرمى النصراوي ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر بالتعادل السلبي.

وقدم جماهير العالمي هدية للاعب المغربي نور الدين أمرابط خلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر، وذلك بعد الهتاف له في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول تكريمًا وتشجيعًا له.

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