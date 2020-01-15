جمال عارف: من يتحدث عن هبوط الاتحاد هم أساسه
بعد التعادل مع أولمبيك آسفي

جمال عارف: من يتحدث عن هبوط الاتحاد هم أساسه

2020/01/16
الساعة 1:50 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

وجه الناقد الرياضي جمال عارف رسالة نارية للأشخاص الذين تحدثوا عن اقتراب العميد من الهبوط.

وقال جمال عارف في برنامج “الدوري مع وليد”: من يتحدثون عن هبوط الاتحاد هم أساسه، هم أناس متخصصون في تهبيط الأندية.

وتابع عارف: الكل يعرف من هم، وتحدثوا بسخرية عن أن الاتحاد قد لا يلحق المركز الخامس أو السادس.

من ناحية أخرى، أعلن نادي الاتحاد، أمس الأربعاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب التونسي أنيس البدري من صفوف الترجي الرياضي التونسي لمدة عامين ونصف العام، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” أن مراسم التوقيع تمت في مدينة دبي الإماراتية، بحضور أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية.

يذكر أن الاتحاد تعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو غيل واللاعب محمد الثاني واللاعب برونو أوفيني ليكون البدري رابع صفقات الاتحاد في الشتوية.

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