جماهير النصر تُطالب برحيل هذا اللاعب بعد التعادل

المواطن - محمد سمعه

حددت جماهير النصر أول اللاعبين الذين طالبت برحيلهم من النادي، وذلك بعد سوء أدائه في مباراة الاتحاد التي أُقيمت اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالبت جماهير النصر إدارة النادي، برئاسة صفوان السويكت، بالاستغناء عن اللاعب أحمد موسى في فترة الانتقالات الشتوية والتفريط فيه، خاصة أنه لم يعد لديه ما يقدمه للفريق النصراوي بجانب إهداره للفرص في مباراة اليوم ضد الاتحاد.

وكان النيجيري أحمد موسى أهدر فرصة محققة لنادي النصر في الشوط الأول ضد الاتحاد بعد تمريرة متقنة من زميله المغربي نور الدين أمرابط.

وانتهت مباراة النصر والاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر، بقمة الجولة الـ14 بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحاول نادي الاتحاد على فترات تهديد مرمى النصر ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر بالتعادل السلبي.

وقدم جماهير العالمي هدية للاعب المغربي نور الدين أمرابط خلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر، وذلك بعد الهتاف له في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول تكريمًا وتشجيعًا له.

وفي الشوط الثاني من مباراة النصر والاتحاد، نجح نجم الوسط البرازيلي بيتروس في إحراز الهدف الأول للنصر في الدقيقة السابعة والأربعين بضربة رأسية بعد عرضية متقنة من المغربي نور الدين أمرابط.

ولم يستمر تقدم النصر طويلًا، حيث رد اللاعب البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد بهدف التعادل للعميد من ضربة رأسية أيضًا بعد صناعة الهدف من الأرجنتيني ليوناردو غيل في الدقيقة الخمسين.

وبعد نهاية مباراة الاتحاد والنصر، أصبح رصيد النصر 30 نقطة بالمركز الأول، بينما أصبح رصيد الاتحاد 14 نقطة بالمركز الـ13.

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