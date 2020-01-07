جماهير الهلال تودع خميس العويران

المواطن - مروة نبيل

حرصت جماهير الهلال على توديع نجم الفريق الراحل خميس العويران، خلال مباراة الأهلي اليوم، حيث رفعت لافتة مكتوب عليها “رحمك الله يا خميس”.

وتوفي نجم المنتخب السعودي وناديي الهلال والاتحاد السابق، خميس العويران صاحب الـ46 عامًا اليوم، بعد معاناة مع المرض، حيث تعرض لوعكة صحية قبل عام، وخضع لعملية جراحية دقيقة خلال الفترة الماضية.

وانطلقت- قبل قليل- مباراة الهلال ضد الأهلي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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