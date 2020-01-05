جمهور الأهلي يُطالب إدارة الصائغ بالصفقة الثانية

المواطن - محمد سمعه

كشف جمهور النادي الأهلي عن الصفقة الثانية التي يرغب من مجلس إدارة الراقي برئاسة أحمد الصائغ التحرك لضمها في فترة الانتقالات الشتوية.

ودشن الجمهور الأهلاوي عبر تويتر اليوم الأحد وسمًا بعنوان” بانيغا مطلب أهلاوي” وذلك في إشارة منهم إلى رغبتهم بتحرك إدارة الصائغ لضم الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب وسط نادي إشبيلية الإسباني.

وكان بانيغا سبق له اللعب مع المنتخب الأرجنتيني بمونديال روسيا 2018 ونادي إنتر ميلان الإيطالي.

وتعاقد النادي الأهلي مبدئيًا، اليوم الأحد، مع اللاعب الألماني ماركو مارين صاحب الـ30 عامًا قادمًا من نادي ريد ستار الصربي.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر ” تويتر” عن تعاقد النادي المبدئي مع مارين كصانع لعب، حيث سيتم الإعلان النهائي عن الصفقة بعد اجتياز الفحوصات الطبية.

جدير بالذكر أن الأهلي يسعى إلى التعاقد مع صفقات قوية، وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري والكأس بشكل قوي بالموسم الحالي.

وفي وقت آخر، دخل خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، في حرب كلامية وتصريحات مثيرة مع أحمد الصائغ رئيس الأهلي، وذلك عقب فوز الشباب على الراقي بالجولة الـ13 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف دون رد.

وكان أحمد الصائغ قال في البداية: لا أريد إطلاق اسم “كلاسيكو” على مباراة الأهلي والشباب؛ لأن اللقاء ليس جماهيريًّا من قبل الطرفين. وعلى الفور رد البلطان بقوة قائلًا: بالفعل رئيس الأهلي محق المباراة ليست كلاسيكو؛ لأن الشباب معه بطولة قارية وحقق الدوري ست مرات، بينما الأهلي يأخذ الدوري كل 30 عامًا. وأضاف البلطان: نقاط مباراة الأهلي مضمونة للشباب، نحن نفوز عليهم بسهولة ونُحقق النقاط الثلاث، وأرجو من رئيس الأهلي الاهتمام بأمور ناديه، خاصة أنه لا يستطيع التعاقد مع لاعب أو يُبرم أي صفقة قوية لناديه.

تابعنا على تواصل معنا على