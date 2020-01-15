جمهور الاتحاد كلمة السر ضد أولمبيك آسفي اليوم

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويأمل لاعبو الاتحاد أن تمتلئ مدرجات استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة” بالجماهير اليوم، لتحفيز اللاعبين ومنحهم دفعة معنوية على تقديم الأفضل خلال اللقاء وتحقيق الفوز.

وغابت الجماهير عن مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، للتعبير عن غضبهم الشديد من مستوى اللاعبين وتراجع النتائج، بالإضافة إلى الخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الجماهير كلمة السر

وطالب رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الجماهير بحضور مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي اليوم، لمؤازرة اللاعبين في هذا الوقت الصعب، مؤكدين أن تواجدهم في مدرجات ملعب الجوهرة سيكون كلمة السر في اللقاء.

وقال الكاتب الرياضي عدنان جستنيه: “جمهور الاتحاد اليوم له كلمة في ملعب الجوهرة عبر في الفترة الأخيرة عن عتبه ع الإدارة واللاعبين والمدرب في آخر مباراة تم التصحيح تجاوبًا من كل الأطراف الثلاثة مع العاشقين”.

وأضاف جستنيه في تغريدته عبر حسابه على “تويتر”: “ولهذا فإن جمهور الاتحاد المؤثر والفعال وصانع القرار سيكون له تواجد قوي تقديرًا لمن تجاوب معهم”.

وكتب حساب “اتحادي مسن”: “جمهور الاتي.. قاطعنا المدرج من أجل يسمعون صوتنا ويعرفون أن الاتحاد ملك لجمهوره، وها قد سمعت الإدارة وبدأت بوادر العمل تجني ثمارها علينا الحضور ودعم الفريق لأجل البطولة الأخيرة التي ننافس عليها”.

وعلق حساب يحمل “متعب الفارسي” قائلًا: “حقيقة اشتقنا للجوهرة وهي تتزين بمن يضيئها، وما في أحد يقدر يضيء الجوهرة ويشعلها مثل جمهور الاتحاد العظيم، الملعب لكم لاعبين العميد والمدرج لنا والنصر من عند الله”.

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