جواز السفر لهذه الدولة الأقوى عالميًا لعام 2020
سنغافورة جاءت في المركز الثاني

جواز السفر لهذه الدولة الأقوى عالميًا لعام 2020

2020/01/09
الساعة 8:33 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

كشف مؤشر هينلي العالمي، الذي يقيّم جوازات السفر الأكثر ملائمة للسفر بشكل دوري، اليوم الخميس، عن تقريره الأول في العقد الجديد؛ حيث تصدرت اليابان لتوفيرها الدخول إلى 191 دولة حول العالم بدون الحصول على تأشيرة مسبقًا أو بتأشيرة لدى الوصول.

وتحتل الدول الآسيوية صدارة القائمة، مع وجود سنغافورة في المركز الثاني، بتوفيرها الدخول إلى 190 دولة، ثم كوريا الجنوبية وألمانيا في المركز الثالث، إذ إنهما يوفران الدخول إلى 189 دولة؛ فيما حضرت الدول الأوروبية بشكل قوي في المراتب الـ10 الأوائل.

وتتواجد فنلندا وإيطاليا في المرتبة الرابعة، بينما احتلت إسبانيا، ولوكسمبورغ، والدنمارك المرتبة الخامسة؛ بينما احتلت كل من السويد وفرنسا المرتبة السادسة؛ في الوقت الذي استمرت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة في الهبوط في هذه القائمة، في المركز الثامن.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت قد حققت أكبر قصة نجاح للمؤشر خلال العقد الماضي، إذ إنها قفزت عبر 47 مرتبة على مدى الأعوام العشرة الماضية لتحتل المرتبة الـ18؛ حيث يوفر الجواز الإماراتي الدخول إلى 171 دولة بدون تأشيرة، أو بتأشيرة لدى الوصول.

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