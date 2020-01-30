حقيقة فيديو نهى نبيل وطفلها الخادش للحياء

المواطن - الرياض

أغضبت الفاشونيستا الكويتية نهى نبيل، متابعيها بعد تسريب مقطع فيديو لها، التُقط داخل منزلها، ظهرت فيه وهي تصرخ في طفلها باللغة الإنجليزية، وقال مسرب الفيديو: إنها توجه إليه ألفاظًا خادشة للحياء، متسائلًا كيف يمكن لأم قول ذلك لطفلها.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم “نهى نبيل”، حيث أعربوا خلاله عن رأيهم في مقطع الفيديو الذي انتشر بصورة كبيرة في الكويت والسعودية، خلال ساعات قليلة، وتفاعل الآلاف مع الوسم، ومنهم من انتقد نهى دون حتى أن يعرف معنى الألفاظ التي قالتها، حيث إنها لم تكن واضحة، في حين قال البعض الآخر: إنه ليست هناك كلمة واحدة خادشة في الفيديو، وإنه تصرف طبيعي من أم تجاه طفلها الذي أخطأ.

وقالت لوجي: إنه لا يمكن لأحد أن يقول هذه الألفاظ لحظة غضب إلا إذا كان معتادًا على قولها فغردت: “ألفاظها هذي مستحيل تطلع لحظة غضب إلا أنها معتادة تقولها دايمًا”.

وغردت فاطمة: “قهرتني قهرتني قهرتني بكرة يقولون ليش الولد شخصيته ضعيفة، ليش الولد نفسيته تعبانة، هذا كله بسبب معاملتكم الخاطئة للأطفال يا عديمين الإنسانية، طفل بريء يسمع مثل هذا الكلام ومن أمه، ألا لعنة الله عليكم يا مجرمين يا قاتلين الطفولة”.

بينما حاولت آستر فهم ما قالته نهى لابنها، وغردت: “تقوله طالع فيني وافتح عيونك، أنت أي أحد يقولك كلام تردده؟! أنت قلت ها الكلام؟!”.

وقالت خديجة: “مستغربة من كمية المثالية في ها العالم، وبدال ما ينتقدوا اللي نشر المقطع وسرب خصوصية الناس ينتقدوا أم تتهاوش مع ولدها، ما في عائلة مثالية بالعالم، بلاش حركات أنكم مصدومين، وكونها تظهر الجانب السعيد في حياتهم ما يعني أنه ما في جانب سيئ هذا الطبيعي”.

وطلبت نورة من نهى نبيل مقاضاة مسرب الفيديو، مغردة: “كل كلامها بالإنجليزي وعساها ترفع قضية على اللي تجسس على بيتها ونشر الفيديو، وأضاف كلمات ما حد سمعها غيره، ولازم يتذكر قول الله تعالى: {ولا تجسسوا} هذا ما وقف على التجسس بس تجسس ونشر وتشويه سمعة بغض النظر على اللي بدر منها تجاه ولدها اللي صار شيء عظيم ولازم تأخذ حقها”.

بينما انتقدت “يرف” مسرب الفيديو وغردت قائلة: “الغلط الكبير على اللي نشر المقطع، أشوفه أحقر منها، يعني بالله أحد يتجسس ويسرب فيديو وكل من هب ودب شافه، هذا شو تسمونه؟ مو قلة أدب؟! مو تجسس على أعراض الناس؟! مو معقول أنتم صراحة هي أكيد غلطت بس ما أدري ليش ما ركزتوا على اللي نشر المقطع؟!”.

وقال أمين: “أتوقع مسوي شي خطير جدًّا وهي من الخوف تصرخ، وأما بخصوص الشخص اللي يقول هي قاعدة تسب بالفيديو مش واضح وتتكلم هي إنجليزي ما يبين إن قاعدة تسب أنت قاعد مشتبه”.

بينما رأى البعض أن هذا شيء طبيعي في حياة المشاهير، وأنه إن ثبتت صحة الفيديو فستكون نهاية شهرة نهى نبيل.

ولم تعلق الفاشونيستا الكويتية نهى نبيل بصورة مباشرة على الفيديو المتداول، واكتفت بنشر صورة تجمعها بطفلها على حسابها بسناب شات، ظهر بها وهو يجلس بين أحضانها في إحدى الحدائق، وكتبت عليها “حتى وإن كنت تمشي مستقيمًا ستجد من ينتقد ظلك المائل”.

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