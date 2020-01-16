حكومات دول ضحايا الطائرة الأوكرانية يطالبون إيران بدفع تعويضات

المواطن - متابعة

شددت حكومات 5 دول على ضرورة تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن سقوط طائرة الركاب الأوكرانية، وتقوم بدفع تعويضات لعائلات الضحايا، والبالغ عددهم 176 شخصًا.

واجتمع وزراء خارجية كل من كندا والمملكة المتحدة وأفغانستان وأوكرانيا والسويد، مساء أمس، في المفوضية العليا الكندية، لمناقشة قضية سقوط الطائرة والتي راح عدد من مواطني بلادهم ضحية لسقوطها.

وأصدرت حكومات الدول الخمس بيانًا عقب الاجتماع طالبوا فيه إيران بدفع تعويضات لأهالي الضحايا، مع احترام رغبتهم في إعادة جثث ذويهم إلى بلادهم.

وقال وزير الخارجية الكندي، فرنسوا فيليب شامبين: إن إيران قبلت تحمل مسؤولية إسقاط الطائرة، ولكن يجب إجراء تحقيق كامل وشفاف، كما يجب التعرف على جثث ضحايا الطائرة الأوكرانية قبل إعادتها إلى بلادها.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي شامل وشفاف ومستقل في الحادث.

يذكر أن جميع ركاب الطائرة الإيرانية فقدوا حياتهم، إثر سقوطها يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث تم إسقاطها بالصواريخ الباليستية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني الدولي في طهران.

وكان من بين ضحايا الطائرة 57 مواطنا كنديًا، إضافة إلى مسافرين أوكرانيين وسويديين وأفغان وبريطانيين وإيرانيين.

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