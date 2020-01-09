حمدالله يتلقى رسالتين قبل مباراة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تلقى النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رسالتين غاية في الأهمية، وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد غدًا بالجولة الـ14 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت الرسالة الأولى من فهد الهريفي نجم نادي النصر الأسبق الذي قال عبر تويتر: “ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك أنت وزملاءك اللاعبين لتحقيق كل تطلعات جماهيرك، ليست غريبة عليك، فمعظم أهدافك وفرصك تتعب عليها، أنت نادر أنت اثنين في واحد”.

وأضاف الهريفي: “بس يا ليت تهتم ببعض الفرص، لا تفكر في الأجمل، الهدف هدف بأي طريقة”.

أما الرسالة الثانية فكانت من مشجع نصراوي الذي قال: “بكره نبي سوبر هاتريك مع الرحمة”.

قمة النصر والاتحاد خير ختام

وتُختتم مباريات يوم الجمعة بالجولة الـ14 بمباراة النصر ضد الاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 8:05 مساء، ويطمح العالمي لمواصلة انتصاراته، فيما يسعى العميد لتحسين نتائجه.

وقبل مباراة النصر ضد الاتحاد غدًا، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

النصر يُعلن أسعار التذاكر

وأعلن العالمي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة النصر والاتحاد اليوم.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة النصر والاتحاد كالتالي؛ 30 ريالًا الموحدة للأفراد والعائلات، 600 ريال منصة عائلات، و800 ريال منصة أفراد، على أن يكون البيع في متجر النادي الرسمي.

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