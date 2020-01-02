حمدالله يفقد لقب هداف العالم وتغريدة تُغضب النصر

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء منح النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني لقب هداف العالم عن عام 2019، بدلًا من المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر.

وذكر حساب ” أرقام” عبر تويتر أن تحويل اللقب من حمدالله إلى ليفاندوفسكي جاء نتيجة قيمة النقاط في الأهداف الدولية التي سجلها ليفاندوفسكي مع المنتخب البولندي في تصفيات يورو 2020، عكس حمدالله الذي لم يُسجل أي أهداف دولية مع منتخب المغرب بسبب اعتزاله اللعب الدولي.

وكان حساب أرقام قام بذكر اسم حساب نادي النصر في تويتر” للتأكيد على أن اللقب سُحب من حمدالله ليصبح من نصيب ليفاندوفسكي.

وكتب حمدالله عبر حسابه الرسمي في تويتر يوم الأحد الماضي: السلام عليكم، أنا سعيد للغاية بخطف لقب هداف العالم عن عام 2019 بإحرازي 57 هدفًا، وأريد أن أتوجه بالشكر إلى زملائي في النصر لمساعدتهم لي ولا يجب نسيان دور جمهور النصر، أتطلع لعام آخر ناجح بمشيئة الله، شكرًا لكم جميعًا.

وأحرز حمدالله 57 هدفًا، بينما سجل ليفاندوفسكي 54 هدفًا وأحرز ميسي 50 هدفًا فقط بعام 2019.

وكان حمدالله تُوج بجائزة جلوب سوكر كأفضل لاعب عربي عن عام 2019.

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