حمد الله ضيفًا على “كورة” اليوم .. والعجمة يكشف تفاصيل مثيرة

المواطن - محمد سمعه

يحل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله ضيفًا على برنامج” كورة”، اليوم الأربعاء، في حوار مطول، سيتحدث فيه عن كافة الأشياء والأزمات التي مرّ بها مؤخرًا.

وكان الإعلامي تركي العجمة، مقدم برنامج ” كورة”، قال في حلقة أمس الثلاثاء: “انتظروا حوار حمد الله لا يفوتكم، لقد سألنا في كل الأشياء وسألناه كل الأسئلة، حتى أعتقد أنه بعد الحلقة، قد يعاتبنا حمد الله حول عدم توجيه سؤال له يخص الحوار”.

وأضاف العجمة: “حوار مطول انتظروه، ونلقاكم في تمام الحادية عشرة والنصف مساءً”.

يذكر أن نادي النصر يحتل حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي الهلال.

وسجل حمد الله مع النصر 11 هدفًا ببطولة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.

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