خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك البحرين
سلمها سفير البحرين لدى المملكة

خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك البحرين

2020/01/12
الساعة 12:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ، رسالة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.


ونقل الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – تحيات وتقدير جلالة ملك مملكة البحرين، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لجلالته .
حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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