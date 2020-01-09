خاصية جديدة من تويتر تمنحك مزيدًا من السيطرة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت منصة تويتر أن سعيها لتطوير خدماتها للمستخدمين، تقدم خطوة كبيرة للأمام، حيث تختبر خاصية جديدة تتيح التحكم بالأشخاص الذين ترغب باستقبال تعليقات منهم.

وتتيح الخاصية أربعة اختيارات، يمكنك اختيار من يمكنه الرد (أي شخص، المتابعين فقط، الأشخاص المذكورون في التغريدة، أو لا أحد على الإطلاق).

وتم الكشف عن الخطط، خلال مؤتمر معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس، وقال كيفون بيكبور، المسؤول عن تطوير الخاصية في الشركة: الدافع الأساسي هو السيطرة على مساحة المحادثات بينك وبين الآخرين، نريد مساعدة الناس على الشعور بالأمان على تويتر، من خلال منحهم مزيدًا من التحكم في المحادثات التي يبدؤونها.

وتهدف تويتر بذلك إلى الحد من المضايقات التي يتعرض لها المستخدمون على شبكتها الاجتماعية.

يُذكر أن شركات التواصل الاجتماعي تتعرض لضغوط دائمة للتصدي للمضايقات على مواقعها، وتأثير ذلك على الصحة العقلية للمستخدمين، وسبق وأن وعد الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دوروسي، بالانتباه لذلك.

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