خلاف بين كندا وإيران بشأن الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

المواطن - متابعة

طلبت إيران أجهزة من السلطات الأمريكية والفرنسية؛ حتى يتسنى لها تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين، وهو طلب يزيد الإحباط العالمي من رفض إيران إرسال الصندوقين إلى الخارج لتحليل بياناتهما.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي فقدت بلاده 57 من رعاياها في الحادث: إنه ليس لدى إيران القدرة على قراءة بيانات الصندوقين وطالبها بإرسالهما لفرنسا.

ودعت أوكرانيا إيران مرارًا إلى إعادة الصندوقين الأسودين لطائرة الخطوط الدولية الأوكرانية، وهي أمريكية الصنع ومن طراز بوينج 737، والتي قالت طهران: إنها أسقطتها بطريق الخطأ في 8 يناير.

وصدرت عن إيران إشارات متضاربة بشأن ما إذا كانت سترسل الصندوقين الأسودين للخارج.

وسيزيد أي تأخير آخر في إرسال الصندوقين للخارج من الضغوط الدولية على إيران التي قال جيشها: إنه أسقط الطائرة دون قصد، وسط حالة من التأهب في البلاد بعد ضربة إيرانية استهدفت قوات أمريكية ردًّا على هجوم أمريكي أسفر عن مقتل قاسم سليماني.

وظلت إيران لأيام تنفي دورها في إسقاط الطائرة وشهدت احتجاجات في الشوارع نتيجة لذلك.

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