خلال دقيقة .. السومة يُعاقب الرائد بهدفين
في الدوري السعودي

خلال دقيقة .. السومة يُعاقب الرائد بهدفين

2020/01/23
الساعة 10:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مباراة الأهلي والرائد في الدوري
المواطن - محمد سمعه

نجح النجم السوري عمر السومة، لاعب الأهلي في إحراز هدفين في شباك نادي الرائد خلال الدقيقتين الـ84 والـ85 ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل السومة الهدف الأهلاوي الأول مستغلًا خطأً في تمركز مدافعي الرائد، ثم سجل الهدف الثاني للراقي بعدها بدقيقة عبر ضربة رأسية في شباك الجزائري عز الدين دوخة حارس الرائد.

وكان اللاعب محمد فوزير، سجل الهدف الأول للرائد في الدقيقة الـ66 بطريقة مخادعة، ثم نجح الأهلي في إحراز هدفين عبر السومة.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي والرائد اليوم الخميس في الجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ورفض الحكم شكري الحنفوش احتساب ركلة جزاء للاعبي الرائد بعدما لمست الكرة يد أحد لاعبي الأهلي، حيث ذهب إلى الـVAR وأكد عدم وجود مخالفة على لاعب الأهلي.

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