دبي تبهر العالم باحتفالات رأس السنة

المواطن - متابعة

أبهرت دبي العالم باحتفالات رأس السنة الميلادية 2020، وذلك بعروض مبهرة شهدتها مناطق عديدة من المدينة الساحرة.

وشهدت منطقة برج خليفة وبرج العرب وبرواز دبي عروضًا وألعابًا نارية أذهلت الحضور، فيما تحول برج خليفة إلى تحفة فنية جمعت عروض الأضواء والصور والموسيقى في تناغمٍ بديع مع أداء نافورة دبي.

وقدمت الإمارات احتفالات مبهرة في عدد من الأماكن السياحية، حيث أضيئت سماؤها بالألعاب النارية احتفالًا برأس السنة الميلادية في تمام الساعة الثانية عشرة، وهو حدث انتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها.

وتتطلع الإمارات العام الحالي إلى تسجيل أرقام جديدة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال عروض الألعاب النارية التي تشهدها معظم مناطق الدولة، وتحديدًا عبر العرض الذي ينظمه مهرجان الشيخ زايد في أبو ظبي، وعروض إمارة رأس الخيمة التي تشهد استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى في المنطقة.

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