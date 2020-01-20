رئيس الأهلي في خطر
بسبب تحقيق هيئة الرياضة

رئيس الأهلي في خطر

2020/01/20
الساعة 6:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أحمد الصائغ في إحدى اجتماعات الأهلي
المواطن - محمد سمعه

يبدو أن هناك أزمة جديدة تدور في كواليس النادي الأهلي حول رئيس النادي أحمد الصائغ، وذلك بعد أن كشفت الهيئة العامة للرياضة عن مخالفات وُجدت بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للراقي يوم 30 ديسمبر الماضي.

وذكر وليد الخضير مُراسل برنامج “الدوري مع وليد” أن لجنة هيئة الرياضة في الأهلي أخذت إجابات خطية من الإدارة القانونية بالنادي، واستدعت الرئيس أحمد الصائغ والمشرف الأمير منصور بن مشعل، وستكمل اللجنة عملها اليوم الاثنين مع الصائغ، ثم التحقيق حول عقد رعاية “ميلانو”، ومخالفات في عقد اللاعب “أليكسيتش” الصربي.

ويأتي هذا الحديث تأكيدًا على كلام رجاء الله السلمي وكيل رئيس هيئة الرياضة للإعلام حيث قال: “سيتم إرسال لجنة مكونة من وكالة شؤون الرياضة واتحاد كرة القدم وهيئة الرياضة للنادي الأهلي للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها بعد عمومية الأهلي”.

وفي حال ثبتت المخالفات، فقد تتم إقالة رئيس الأهلي من منصبه بعد انتخابه في صيف 2019.

وفي وقت سابق، ألمح الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالأهلي إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف الراقي، وذلك بسبب استمرار الإدارة الحالية للنادي برئاسة أحمد الصائغ.

ونقل برنامج ” الدوري مع وليد” تصريحات منصور بن مشعل الذي قال: “لا يُمكن بأي حال أن أستمر في منصبي في الأهلي لأن إدارة النادي تدخلت في عملي كمشرف”.

وأضاف ابن مشعل: إذا استمر الوضع الحالي في الأهلي، خلال الفترة المقبلة فأنا لست مسؤولًا عما سيحدث، ولم يحدث أي خلاف بيني وبين طارق كيال في عمومية الأهلي.

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