رئيس التعاون يُشيد بأداء اللاعبين رغم ظروف الإصابات والتحكيم

المواطن - مروة نبيل

قدم رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، محمد القاسم، الشكر إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم على أدائهم ضد النصر في كأس السوبر السعودي، رغم الخسارة.

ولعب نادي النصر ضد نظيره التعاون بالأمس على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ونجح العالمي في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

وقال القاسم: “عدنا إلى بريدة لنبدأ عملًا آخر لمستقبل التعاون، شكرًا نجومنا وجهازهم الفني والإداري على المستوى المميز رغم مواجهة ظروف اللقاء المتنوعة إصابات وتحكيم”.

وتابع حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “خسرنا السوبر بركلات الحظ، وسنواصل فخرنا بانتمائنا لنادينا وعشقنا بالعمل من أجله.. تمنياتي لتاومبا بالشفاء، وقد بدأنا إجراءات علاجه”.

وكان لياندر تاوامبا قد غادر مباراة النصر والتعاون للإصابة، وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها معاناته من كسر في شظية القدم ووجود تمزق في أربطة الكاحل، وسيغيب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

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