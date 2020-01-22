رئيس النصر يكشف الحقيقة لجماهير العالمي

المواطن - محمد سمعه

كشف صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة النصر، حقيقة استمرار الأمير خالد بن فهد كداعم لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وكتب السويكت عبر حسابه الرسمي في تويتر: “أستغرب كثيرًا من الاتصالات المتسائلة عن وضع الداعم الأمير خالد بن فهد اختصارًا على الجميع، الأمير خالد بن فهد رمز نصراوي وداعم للعالمي منذ عهد الأمير عبدالرحمن بن سعود رحمه الله، ولم ينقطع أصلًا عن النصر حتى يعود له”.

وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أول أمس الاثنين، منح اللاعب الأرجنتيني سيباستيان تيجالي مهاجم نادي الوحدة الإماراتي، جنسية دولة الإمارات، حيث يحق له تمثيل المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر الإنترنت بيانات اللاعب سيباستيان تيجالي الذي أصبح إماراتيًّا؛ كونه عاش في البلاد مدة تخطت الخمس سنوات، كما لم يسبق له أن لعب مع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم.

وبعد قرار اتحاد القدم الإماراتي بمنح تيجالي الجنسية الإماراتية، سيتمسك الوحدة باللاعب ولن يُفرط فيه بعد أن كان النصر راقبه مؤخرًا لضمه في ميركاتو يناير وتدعيم خط الهجوم، لأن الوحدة سيبحث عن ضم محترف أجنبي والاستفادة من تيجالي كلاعب إماراتي في صفوف الفريق.

وجاء منح الجنسية الإماراتية لتيجالي بمثابة أمر حرم النصر من التفكير في ضم اللاعب من أصول أرجنتينية، خاصة أن الوحدة لن يُفرط فيه وسيستفيد منه مستقبلًا مثله مثل اللاعبين الإماراتيين.

تابعنا على تواصل معنا على