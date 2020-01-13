رئيس وزراء اليابان يستمتع بأجواء العلا برفقة بدر الفرحان

المواطن - العلا

زار رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، ترافقه زوجته وعدد من المسؤولين، يوم أمس الاثنين، مدينة العلا التاريخية، حيث كان في استقباله وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.

ونشر وزير الثقافة صورًا ولقطات من زيارة آبي للعلا، كما نشر رئيس وزراء اليابان صورًا أخرى معلقًا عليها بالقول: “أود أن أتقدم بخالص الشكر على الضيافة التاريخية في صحراء العلا، التي تعتبر أحد مواقع التراث العالمي”.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى الأحد، شينزو آبي في العلا، حيث صافح رئيس الوزراء الياباني فور وصوله المخيم الشتوي مستقبليه من الأمراء والوزراء، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضًا فنية من التراث الشعبي، الذي يقام في المناسبات السعودية قديمًا.

وخلال جلستهما في “بيت الشعر” اطلع الرئيس الياباني على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.

وعقب اللقاء، عقد ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بما فيها أوجه التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية.

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