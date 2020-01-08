رئيس وزراء بريطانيا يدعو إيران إلى احتواء التصعيد فورًا

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دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، طهران إلى “احتواء التصعيد بصورة عاجلة”، منددًا بالهجمات الإيرانية على قواعد للتحالف الدولي في العراق ومدافعًا عن قتل واشنطن للجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقال جونسون أمام البرلمان معلقًا على الهجوم بالصواريخ ردًّا على اغتيال واشنطن لسليماني: “بالتأكيد ندين الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تنتشر فيها قوات التحالف”. وأضاف: “على إيران أن تمتنع عن شن مثل هذه الهجمات الخطيرة والمتهورة، وعليها العمل من أجل احتواء التصعيد بصورة عاجلة”.

وقال المتحدث باسم جونسون: إن جونسون تشاور هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، و”شدد (أمامه) على أهمية نزع فتيل التصعيد بشكل عاجل لتجنب نزاع جديد”.

ويلتقي وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أعضاء في الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء في الولايات المتحدة، إضافة إلى نظيره الأمريكي مايك بومبيو الخميس.

وأكد جونسون أمام النواب البريطانيين “عدم سقوط أي ضحية” في صفوف الأمريكيين في الهجمات الصاروخية الإيرانية، وأن “أي فرد من الطاقم البريطاني لم يصب بجروح”.

وفيما يتصل باغتيال سليماني، اعتبر جونسون أن “من حق الولايات المتحدة أن تدافع عن نفسها”، وأن القيادي في الحرس الثوري الإيراني “كانت يداه ملطختين بدماء القوات البريطانية”.

وبعد اغتيال سليماني، نقلت لندن قسمًا من طاقمها غير الأساسي إلى خارج بغداد، ونشرت بارجتين من البحرية الملكية لمواكبة السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

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