رابط التقديم على وظائف إمام ومؤذن

المواطن - واس

دعت وزارة الشؤون الإسلامية الراغبين في التقديم على وظائف “إمام ومؤذن” بمختلف مناطق المملكة إلى زيارة موقع الوزارة عبر الرابط الإلكتروني (هنا) والتقديم خلال الفترة من 10 /5/ 1441هـ إلى 19 /5/ 1441هـ.

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توفرها للمتقدمين على وظائف “إمام ومؤذن” هي : ألا يقل العمر عن 18 سنة، الحصول على الشهادة الثانوية، حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، التفرغ التام للعمل، اجتياز الكشف الطبي، حُسن السيرة والسلوك.

وتأتي هذه الوظائف في إطار حرص الوزارة بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على إيجاد الفرص الوظيفية الرسمية لمنسوبي المساجد للقيام برسالة المسجد على الوجه المطلوب تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

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