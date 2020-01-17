رافال سونيك: مشاركتي في رالي داكار السعودية إنجاز

المواطن - مروة نبيل

أعرب سائق الدراجات الرباعية، البولندي رافال سونيك عن سعادته بالمشاركة في منافسات سباق رالي داكار السعودية 2020.

ونشر حساب “داكار – المملكة العربية السعودية”، الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للسائق رافال سونيك وقال: “بعد الإصابة التي تعرضت لها عام 2018، عودتي إلى داكار2020 إنجاز بحد ذاته”.

"بعد الإصابة التي تعرضت لها عام 2018، عودتي الى #داكار2020 إنجاز بحد ذاته" أسطورة داكار 🇵🇱 @rafal_sonik يشاركنا سعادته على منصة #داكار2020 pic.twitter.com/IggLQkNLbj — داكار – المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 17, 2020

واحتل السائق البولندي رافال سونيك المركز الثالث في سباق رالي داكار السعودية 2020 فئة الدرجات الرباعية، خلف المتصدر التشيلي إغناسيو كاسالي والفرنسي سيموت فيتسه”.

واستضافت السعودية منافسات رالي داكار 2020، بداية من الخامس من شهر يناير الجاري، الذي يُقام في آسيا للمرة الأولى، بعد إقامته في أمريكا الجنوبية وإفريقيا.

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