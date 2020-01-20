ردود نارية .. أزمة مشتعلة بسبب قوارير الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

تسببت العقوبات المختلفة من قبل لجنة الانضباط على ناديي الهلال والنصر بسبب إلقاء عبوات المياه في أزمة نارية، حول عدم قانونية العقوبات على نادي النصر والتسبب في ظلم كبير لأصفر العاصمة.

وكانت لجنة الانضباط عاقبت نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 63.750 ريالًا بعد إلقاء جماهير العالمي علبتي مياه في مباراة الاتحاد في الدوري يوم 10 يناير الجاري، بينما قامت نفس اللجنة بمعاقبة نادي الهلال بتغريمه 30 ألف ريال فقط بعد إلقاء جماهيره سبع علب مياه في مباراة الهلال والحزم في الدوري في يوم 26 ديسمبر الماضي.

وعلّق القانوني أحمد الأمير على قرارات لجنة الانضباط قائلًا عبر حسابه في تويتر: “القذف بعبوات المياه مخالفة تستوجب الغرامة المالية وذلك حسب عدد العبوات المقذوفة وإذا ما تسببت في إصابة أو لا، في قرار جمهور النصر المفترض أن تكون العقوبة ١٠ آلاف ريال وذلك بسبب أن عدد العبوات المقذوفة هي عبوتان”.

وأضاف الأمير: “ولكن اجتهدت لجنة الانضباط في القرار وضاعفت الغرامة المالية من عشرة آلاف ريال إلى 63 ألف ريال، وذلك كون رامي العبوات كان باتجاه اللاعبين، ولكن هذا ليس اجتهادًا ولا تكييف قانوني صحيح لمضاعفة الغرامة المالية وذلك بسبب عدم حدوث أي إصابة، فالقذف أو الرمي باتجاه الملعب هو القذف أو الرمي باتجاه اللاعبين مع أني أجد أن الرمي باتجاه الملعب قد يكون أكبر جسامة لكون العبوات قد تصيب مسؤولي المباراة واللاعبين وليس اللاعبين فقط”.

أما عبدالله بن زنان المتحدث السابق باسم نادي النصر فقد قال:” أعضاء لجنة الانضباط، اطلعت على اللائحة وحاولت أن أجد تفسيرًا للعقوبة التي طالت نادي النصر بغرامة ٦٣٧٥٠ ريالًا بسبب علبتي مياه وللأسف لم أجد..!.”

ألسنتكم موجودة للتفسير

وأضاف ابن زنان:” ليس عيبًا أن يظهر أحدكم ويفسر العقوبة، فألسنتكم موجودة دعوها تعبر عن أفكاركم وتكييفكم للحالة إلا إذا كنتم تخجلون من أفكاركم فهنا الكارثة!.”

وقال فهد الهريفي نجم النصر السابق عبر تويتر: “أشلوووووون!”.

لا حياة لم تنادي

أما الإعلامي عدنان جستنيه فقال: “لا مادة ولا فقرة ولا تفسير، نبغى نفسهم إيه وليه، طناش ولا حد بيسمعك، ولا حياة لمن تنادي، الحال كما هو لن يتغير”.

واستعان الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل بنادي الهلال، وذلك للسخرية من الغرامة التي وُقعت على نادي النصر من قبل لجنة الانضباط أمس الأحد.

ونشر المريسل عبر حسابه في تويتر نص العقوبة على ناديي الهلال والنصر عند إلقاء عبوات المياه حيث قال: “الخطأ تتحمله إدارة النصر، ليه ما استخدمت كود الخصم؟!”.

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