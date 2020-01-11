ردًّا على التعادل أمام النصر .. الاتحاد يُحدد صفقة نارية

المواطن - محمد سمعه

حدد مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، صفقة نارية من أجل تدعيم خط الهجوم لديه؛ وذلك بسبب تراجع أداء اللاعب هارون كمارا بالفترة الأخيرة، خاصة أمام نادي النصر بالأمس في الجولة الـ14 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي عبر “تويتر” أن نادي الاتحاد مهتم بالتعاقد مع اللاعب أنيس البدري جناح فريق الترجي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

جدير بالذكر أن أنيس البدري فاز مع نادي الترجي ببطولتي دوري أبطال إفريقيا في آخر عامين 2018 و2019، وشارك مع منتخب تونس ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أُقيمت في مصر.

وفي سياق آخر، أصبح المغربي أيوب الكعبي، مهاجم نادي هيبي فورتشن الصيني، قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية وفقًا لما ذكرته تقارير محلية.

وحسب صحيفة “عكاظ” فإن الاتحاد سوف يعلن عن تعاقده الرسمي مع اللاعب أيوب الكعبي من الدوري الصيني خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويحتاج الاتحاد بالفعل للاعب من عينة أيوب الكعبي من أجل تدعيم خط الهجوم مع البرازيلي رومارينيو، وفي ظل اقتراب اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش من الرحيل عن الاتحاد والانضمام لنادي بيشكتاش التركي.

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