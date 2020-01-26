رسالة من الفراج للنصر بعد الصدارة

المواطن - محمد سمعه

وجّه الإعلامي الرياضي وليد الفراج رسالته وتعليقه لنادي النصر، وذلك بعد نجاح العالمي في نيل لقب “بطل الشتاء” وذلك عقب تصدره لجدول الدور الأول من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة عشر.

وقال الفراج: ” بعد “شيل وحط”، النصر هو متصدر الدوري، لأن الصدارة أصبحت صفراء، ألف مبروك للنصر يستاهل.

وأضاف: ” ما حدث من النصر درس لجميع الأندية، مَن حصَّل شيئاً واجتهد فيه يستاهله، والنصر بالفعل آخر خمس جولات كان متفوقًا بنتائجه على كل الأندية، حتى نادي الهلال.

وقدم الليث هدية ثمينة للغاية بعد مباراة الشباب ضد الهلال لنادي النصر، حيث منح الشباب جاره النصر لقب بطل الشتاء في الدوري، وذلك بعد أن أنهى النصر الدور الأول برصيد 33 نقطة في صدارة الدوري بفارق نقطة عن نادي الهلال الوصيف بعد تعادله ضد الليث أمس السبت.

وفي وقت سابق، كتب عبدالرحمن الفريح الناقد الرياضي ردًّا على أحد المنشورات في حساب الهلال: “متى مباراة الهلال وليفربول؟”، حيث علّق ساخرًا على الأداء المتذبذب للفريق الهلالي في لقاء الشباب، إضافة إلى سخريته من مقولة بعض الهلاليين إن الزعيم كان قويًّا بما فيه الكفاية لمواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية 2019 الذي أُقيم في قطر.

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