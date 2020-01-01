رسميًّا .. الوحدة يتعاقد مع لويز غوستافو حتى 2022

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الوحدة، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع اللاعب لويز غوستافو قادمًا من النادي الفيصلي حتى عام 2022.

وقال حساب الوحدة عبر موقع “تويتر”: لويز غوستافو وحداوي حتى عام 2022، أهلًا لويزينهو.

ووافق مجلس إدارة نادي الفيصلي رسميًّا في وقت سابق اليوم على العرض المقدم من الوحدة للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي لويس غوستافو.

وجاءت موافقة إدارة نادي الفيصلي على رحيل لويس غوستافو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، للاستفادة من بيعه؛ حيث يتبقى في عقده 5 أشهر فقط.

ووجهت الإدارة شكرها وتقديرها للاعب البرازيلي غوستافو على ما قدمه خلال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق في مشواره القادم، وذلك وفقًا لحساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكان نادي الفيصلي قد تعاقد مع لويس غوستافو، صاحب الـ28 عامًا، في صيف عام 2017، قادمًا من صفوف فريق باهيا، وظهر اللاعب البرازيلي بشكل مميز مع عنابي سدير، ويُجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر والأيمن.

تابعنا على تواصل معنا على