رغم تصريحات متحدثه .. ضربة موجعة من الاتحاد لبريجوفيتش

المواطن - محمد سمعه

أصبحت أيام اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم نادي الاتحاد معدودة للغاية مع الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت تقارير إخبارية إن نادي الاتحاد حدد سعر بيع بريجوفيتش وهو 30 مليون ريال، حيث سيكون أيضًا سعرًا لفسخ العقد معه، كما أن الاتحاد نجح في إيجاد بديل للاعب بريجوفيتش وهو المهاجم المغربي أيوب الكعبي لاعب نادي هيبي فورتشن الصيني.

جدير بالذكر أن الاتحاد لم يحسم بعد صفقة أيوب الكعبي، بسبب استمرار تواجد بريجوفيتش في صفوف العميد.

وكان بشكتاش التركي اهتم بضم بريجوفيتش، لكن النادي التركي لا يرغب في دفع أي مبالغ مالية نقدية للاتحاد، وذلك من أجل ضم المهاجم الصربي.

وعلق المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، أحمد صادق دياب، مؤخرًا على أنباء رحيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

وتحدث دياب عن رحيل النجم الصربي قائلًا: “لإغلاق هذا الموضوع نهائيًّا، حتى اللحظة لم يصل للنادي أي عرض لشراء عقد أو إعارة لمهاجم الفريق بريجوفيتش من أي نادٍ، بذلك هو مستمر مع الفريق”.

وتابع المتحدث الرسمي بنادي الاتحاد حديثه، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وفي حالة وصول عرض مناسب خلال الفترة الشتوية وتوافق عليه الإدارة سيتم الإعلان عنه”.

يذكر أن بريجوفيتش انضم للاتحاد في يناير من عام 2019 قادمًا من صفوف فريق باوك اليوناني.

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