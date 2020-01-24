رونالدو يُحقق رقمًا استثنائيًا

المواطن - مروة نبيل

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس خلال الفترة الأخيرة، وساهم في تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفًا في شباك روما ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا، التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3/1، لتكون المباراة الرابعة على التوالي في العام الجديد التي يُسجل فيها، والثامنة تواليًا بشكل عام.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن رونالدو سجل هدفًا على الأقل في مبارياته الـ4 الأولى بالعام الجديد للمرة الأولى في مسيرته مع الأندية التي لعب لها.

وأحرز رونالدو هاتريك في شباك كالياري، وهدفًا في روما، بالإضافة إلى ثنائية في بارما ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما هز شباك الذئاب في الكأس.

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