روي فيتوريا يكشف سبب تعادل النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر سبب تعادل فريقه، أمس الجمعة، ضد الاتحاد بالجولة الـ14 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلّق فيتوريا قائلًا: قلة صناعة الفرص كان السبب وراء تعادل النصر، إضافة إلى أن المباراة بشكل عام لم تُظهر المستوى المطلوب من الفريقين.

وأضاف مدرب النصر: المباراة كانت صعبة على الفريقين، وحاولنا كثيرًا الفوز، ولكن قلة الفرص حرمتنا من تحقيق النقاط الثلاث.

وكان النيجيري أحمد موسى أهدر فرصة محققة لنادي النصر في الشوط الأول ضد الاتحاد بعد تمريرة متقنة من زميله المغربي نور الدين أمرابط، مما جعل فئات عريضة من جماهير النصر تُطالب برحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبعد نهاية مباراة الاتحاد والنصر، أصبح رصيد النصر 30 نقطة بالمركز الأول، بينما أصبح رصيد الاتحاد 14 نقطة بالمركز الـ13.

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